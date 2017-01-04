У Франції прийнято новий закон про трансплантацію: тепер кожна людина після смерті стає донором органів
Новий закон дозволяє використовувати органи померлого для пересадки навіть, якщо родичі проти.
З 1 січня 2017 року у Франції набрав чинності закон, згідно з яким усі громадяни Франції автоматично стають донорами органів після смерті, якщо не зареєструються у спеціальній базі даних "відмовників", повідомляє The Guardian.
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Досі в базі даних "відмовників" зареєструвалися близько 150 тисяч осіб.
Новий закон дозволяє використовувати органи померлого для пересаджування навіть в разі відмови його родичів.
До того, як закон вступив в силу, ситуація з донорством органів у Франції була такою, що, якщо людина за життя не висловлювала чітке бажання пожертвувати після смерті органи або від цього відмовитися, лікарі були зобов'язані запитувати дозволу родичів покійного, які, майже у третині випадків, відповідали відмовою.