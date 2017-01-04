У біжутерії для дітей виявили важкі метали - дослідження

Сьогодні, 4 січня, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало попередження про високий вміст важких металів у біжутерії для дітей, що продається у великих торгових мережах. МОЗ зажадав прибрати з продажу небезпечні прикраси, а батькам рекомендується негайно викинути предмети, які становлять небезпеку для здоров'я дітей, повідомляє Newsru.co.il.

Читайте такожВплив свинцю в перші роки життя може мати несподіваний ефектУ повідомленні йдеться, що були перевірені 22 зразки дитячої біжутерії, яка продається в торгових мережах "Хонігман", Sweet Girl Shop, "Кастро-Йеладім", TOPTEN. У 50% перевірених прикрас було виявлено підвищений вміст свинцю, у 33% - підвищений вміст кадмію.

У повідомленні міністерства наголошується, що в Ізраїлі не встановлені стандарти для дитячої біжутерії. При перевірці фахівці орієнтувалися на стандарти, встановлені в США і Європі, вважаючи, що предмети з високим вмістом важких металів представляють серйозну небезпеку для здоров'я населення. І особливо для маленьких дітей, які куштують багато предметів на смак.

Читайте такожРтуть в морепродуктах провокує розвиток автоімунних захворюваньФахівці МОЗ кажуть, що у батьків немає приводу для занепокоєння в тому випадку, якщо дитина достатньо доросла і не брала у рот прикраси. У разі, якщо дитина "пробувала" на смак дитячу біжутерію, рекомендується звернутися до дитячого лікаря і проконсультуватися з ним про необхідність аналізу крові.