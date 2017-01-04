Запахи допомагають дітям приймати рішення - вчені

У дослідженні, проведеному співробітниками Центру Монелл, взяли участь 140 дітей віком від 3 до 11 років. Добровольцям на три секунди давали понюхати один з трьох запахів (троянди, риби або нейтральний). Відразу після цього дітям показували дві фотографії однієї і тієї ж людини, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Читайте такожЗапахи допомагають ділитися позитивними емоціямиОбличчя людини на першому фото випромінювало радість, а на другому - відразу. Учасникам пропонували вибрати одну з фотографій. Потім діти оцінювали запахи. Дослідження показало, що добровольці віком до 5 років, як правило, вибирали радісне обличчя, незалежно від запаху і того, наскільки приємним воно їм здалося.

Читайте такожНюх - показник довголіттяПри цьому запахи впливали на рішення дітей у віці 5 років і старше. Судячи з усього, ці учасники пов'язували нюхові і візуальні сигнали. Вони частіше вибирали щасливе обличчя, якщо до цього нюхали приємний запах, і навпаки. Надалі вчені планують з'ясувати, чи залежать від запахів рішення дітей з розладами аутистичного спектру (РАС).