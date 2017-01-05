Зелений салат в роздрібній мережі містить нітрати і пестициди - дослідження

Зелений листовий або качанний салат з супермаркету - один з найбільш популярних видів зимових овочів. На жаль, споживачі не знають про небезпеку, яку несе цей продукт у зв'язку з технологією вирощування. Сучасні методи товарного сільського господарства не забезпечують якості та користі листового салату для здоров'я. Це показали результати випробувань експертів німецького журналу Öko-Test в Німеччині, повідомляє Мedikforum.ru.

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Експерти Öko-Test взяли 33 проби зеленого салату в роздрібних магазинах Німеччини, продукт був в основному німецького і частково італійського походження. Тільки 4 проби з магазинів екологічно чистих товарів отримали оцінку "добре" і одна проба "відмінно". Всі проби із звичайних супермаркетів отримали середню оцінку "задовільно".

Читайте такожВ Україну не пустили більш як 4 тонни зараженого польського салату "Айсберг"Майже всі проби звичайного зеленого салату містили особливо небезпечні пестициди, які, правда, були в допустимих концентраціях. Ці засоби захисту рослин відомі своєю канцерогенною (іпродіон) або гормональною (лямбда-цігалотрін) дією. Крім того, у пробах салату були підвищені концентрації нітратів, і іноді були присутні сполуки хлору.