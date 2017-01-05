Шкідливі продукти змінюють мікрофлору кишечнику - вчені

Певні кишкові бактерії підвищують ефективність дієти. І такі мікроорганізми, найімовірніше, живуть в кишечнику у тих, хто харчується правильно, повідомляє The Daily Mail.

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Фахівці проаналізували зразки мікрофлори кишечнику людей, що дотримувалися низькокалорійної дієти зі значною кількістю продуктів рослинного походження, і тих, хто дотримувався Західної дієти, що складається з жирних продуктів, м'яса і солодкого. Вчені помітили, що у людей, що харчувалися правильно, було більше різних видів бактерій у кишечнику.

Потім обидва набори бактерій вводили мишам. Після цього гризунів поміщали на здорову дієту з великою кількістю продуктів рослинного походження. Дослідження показало, що миші, яким пересадили бактерії людей, які неправильно харчувалися, гірше реагували на корисну їжу. Позитивний ефект у них виявлявся не відразу.

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Вчені припускають: деякі бактерії спочатку повинні були зникнути з організму. Це говорить про те, що люди з подібною мікрофлорою після переходу на правильне харчування перший час будуть втрачати вагу повільніше, ніж їм хотілося б.