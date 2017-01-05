Центри контролю і профілактики захворювань в США приховують інформацію про потенційно небезпечні інциденти

Центри контролю і профілактики захворювань в США приховують інформацію про десятки інцидентів, у тому числі з найбільш небезпечними бактеріями і вірусами, пише видання USA Today.

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За даними видання, вчені втратили ящик зі смертельно небезпечними і жорстко регламентованими зразками вірусів грипу і зіткнулися з низкою потенційних ризиків при поводженні з вірусами і бактеріями.

Також, як пише видання, мали місце повідомлення про випадки недбалого поводження з захисною екіпіровкою. В одному з випадків сталося від'єднання шланга для подачі чистого повітря від спеціалізованого костюма для захисту від таких вірусів, як Ебола.

"Ні один з інцидентів, описаних у цих документах, не привів до появи повідомлень про захворювання серед співробітників Центрів або громадськості", — наводить видання заяву, прислане органами з контролю над захворюваннями поштою.

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Видання посилається на дані, отримані від Центрів контролю і профілактики захворювань в США в рамках закону про вільний доступ до інформації у США. При цьому газета зазначає, що багато деталей в отриманій відповіді були опущені, зокрема, типи вірусів і бактерій.