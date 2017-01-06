У Південній Кореї розробили рецепт морозива від похмілля

Південнокорейські вчені запропонували новий спосіб боротьби з похміллям, який, можливо, виявиться найбільш приємним з усіх існуючих. Вони створили морозиво Gyeondyo-bar. Десерт зі смаком грейпфрута вже надійшов у продаж, повідомляє Медпортал.

Читайте такожУ Колумбії придумали швидкий засіб від похмілляВиробники морозива стверджують, що морозиво дійсно допомагає боротися з похміллям. До його складу входить сік говенії, також відомої як цукеркове дерево. Сік цукеркового дерева здавна використовується в корейській медицині для усунення неприємних симптомів, пов'язаних із вживанням великої кількості спиртного.

У 2012 році дослідники з'ясували, що введення ампелопсину, діючої речовини, що міститься в рослинному екстракті цукеркового дерева, запобігало сп'янінню у щурів. Морозиво Gyeondyo-bar містить 0,7% екстракту говенії. Поки що морозиво продається тільки в Південній Кореї і в інші країни не поставляється.

Читайте такожЕксперти назвали алкогольні напої з високим ризиком похмільного синдромуДослідники все частіше звертаються до стародавніх рецептів. У стародавніх папірусах, знайдених більш як сто років тому, їм вдалося виявити і ліки від похмілля. Невідомо, чи дійсно цей спосіб працював, але давні греки пропонували людині, що страждала від наслідків вживання алкоголю, носити на шиї вінок з листя лавра олександрійського.