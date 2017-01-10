Папа Франциск закликав до подолання гуманітарної кризи на Донбасі

Як повідомляє Радіо Ватикан, про це понтифік сказав під час традиційної початку року зустрічі з дипломатичним корпусом, акредитованим при Святому Престолі.

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«Також і в Європі, де вистачає напруженості, готовність до діалогу є єдиним шляхом для гарантування безпеки і розвитку континенту. З симпатією сприймаю ініціативи, спрямовані на користь об'єднання Кіпру, водночас бажаю, щоб в Україні рішуче рухалися вперед в пошуку реальних рішень для повного здійснення зобов'язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, швидкого відповіді на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою», – таким було одне з побажань Папи Франциска.

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Також понтифік у контексті 100-річчя завершення першої світової війни ділився думками про мир і безпеку, підкреслюючи, що «в атмосфері загальних побоювань за теперішнє й невпевненості та тривоги за майбутнє, у якій ми занурені», вважає важливим звернутися зі словом надії, яке вкаже перспективу подальшого шляху».

Як повідомляв УНІАН, грецькі й турецькі лідери Кіпру 9 січня планують за посередництва ООН відновити мирні переговори.

Переговори між президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом і лідером турків-кіпріотів Мустафою Акінчі в Женеві аналітики називають історичною можливістю покласти край конфлікту, який розділяє острів у Середземному морі впродовж багатьох десятиліть.