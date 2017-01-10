Щорічно у світі через хвороби, пов'язані з курінням, помирають 6 млн людей - ВООЗ
10:31, 10 січня 2017Зарубіжні новини
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Щорічні втрати світової економіки від наслідків тютюнопаління становлять 1 трлн доларів, вони припадають на витрати у сфері охорони здоров'я і втрату продуктивності.
Через куріння щорічно світова економіка втрачає 1 трильйон доларів / REUTERS
На сьогодні у світі помирають 6 млн курців щороку, пише Reuters, посилаючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і Національного інституту раку США.
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Доповідачі зазначають, що до 2030 року смертність курців зросте на третину – до 8 млн осіб щороку, причому основна кількість померлих припаде на країни з низьким рівнем життя.
У доповіді відзначаються жорсткі заходи у боротьбі з курінням в Австралії, які вже хочуть взяти за приклад уряди Норвегії, Словенії, Канади, Сінгапуру, Бельгії та ПАР.
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