Зниження калорійності раціону поліпшує життя - вчені

Результати досліджень, проведених співробітниками Педдінгтонського центру медико-біологічних досліджень у Луїзіані, свідчать про те, що лікувальне голодування не тільки сприяє зниженню маси тіла, але і підвищує якість життя, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на JAMA Internal Medicine.

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У ході даного дослідження вчені зібрали 218 осіб, які не мають проблем із зайвою вагою, і перевірили, який вплив матиме на їхній організм зниження калорійності їхнього звичного раціону на 25% протягом двох років. З'ясувалося, що випробовувані досить швидко скинули 10% від своєї ваги (7,5 кг в середньому), а крім цього покращилися їх сон, настрій і сексуальні функції.

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Корбі Мартін, який керував групою дослідників, прокоментував ці результати: "Після того, як пацієнт схуд і його харчові звички змінилися, він починає відчувати переваги низькокалорійної дієти: зникають болі в суглобах, ставати легше рухатися і поліпшується настрій. Проблема в тому, що дієту важко підтримувати протягом довгого часу".