Учені з Великої Британії створили антибіотик із павутини

Учені з Ноттінгемського університету Великої Британії створили особливий антибіотик, в основу якого лягла павутина.

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Після п'яти років роботи, вчені знайшли спосіб створення синтетичного шовку з антибіотичними властивостями, який дозволить лікувати відкриті рани із зменшенням ризику зараження, пише Новий час з посиланням на Science Alert.

Вчені повідомляють, що штучний шовк було створено завдяки синтезу бактерій E. coli. Необхідна кількість бактерій вводиться у протеїни шовку до того, як з них утворюють волокна. Свою активність волокна з молекулами можуть зберігати до п'яти днів.

"Наша методика дозволяє здійснити швидку генерацію біосумісного матеріалу на основі шовкових конструкцій для використання в широкому спектрі галузей. Ці матеріали будуть особливо корисні для тканинної інженерії та біомедицини", - зазначив автор дослідження Ніл Томас з Університету Ноттінгема.

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Хоча це може здатися дивним, шовк павука є досить відомим матеріалом для першої допомоги. Це біосумісний, біорозкладаний матеріал на основі білків, алергічні та імунні реакції на який невідомі. За словами вчених, цей матеріал використовувався ще в античні часи. Сучасний підхід вирізняється тим, що використовується не натуральний, а синтезований шовк.

Ніл Томас зазначає, що ідея нового матеріалу з'явилася майже випадково. У планах учених були дослідження з синтезу шовку, але виявилося, що цей матеріал вдало поєднується з різними корисними речовинами, зокрема, з антибіотиками.