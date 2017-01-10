У США зареєстровано опіоїдний аналгетик із захистом проти нерецептурного використання

Права на розробку належать компанії Egalet, пише Reuters.

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Препарат, розроблений компанією Egalet, має дуже тверду оболонку, яка унеможливлює вилучення активної речовини з таблетки. Також при спробі розчинення препарат перетворюється в густий гель, який не підходить для внутрішньовенного введення.

Американський регулятор дозволив компанії вказати на упаковці, що препарат можна використовувати не за призначенням шляхом розчинення і внутрішньовенного введення. Однак Egalet заборонено вказувати, що дане ЛЗ захищено від застосування не за показаннями при розжовуванні і вдиханні його порошку.

Рішення FDA узгоджується з рекомендаціями незалежної експертної ради, який проголосував в серпні 2016 року за реєстрацію Аримо. У відомстві також зазначили, що позначку про неможливість вдихання опіоїдного препарату в даний час має тільки знеболювальний засіб МорфаБонд (MorphaBond) компанії Daiichi Sankyo. До 2 жовтня 2018 року компанія має ексклюзивне право на розміщення даної позначки на своєму препараті.

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Аримо є формою морфіну пролонгованої дії та призначений для лікування пацієнтів, які потребують постійної знеболюючої терапії. Очікується, що Аримо з'явиться у продажу на території США в першому кварталі 2017 року. препарат буде доступний в дозах 15 мг, 30 мг і 60 мг.