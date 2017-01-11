Біль у суглобах жодним чином не пов'язана з поганою погодою - лікарі

Тривалі спостереження за сотнями людей, які страждають від болю в суглобах, виявили, що погана погода жодним чином не пов'язана з загостреннями артриту або ревматизму, пише Osteoarthritis and Cartilage.

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"Ідея того, що погана погода і біль пов'язані один з одним, походить ще з часів Стародавнього Риму. Наше дослідження показує, що подібні уявлення виникли завдяки нашій схильності згадувати ті події, які підтверджують наші переконання, і забувати те, що суперечить їм. Нескладно уявити, що напади болю краще запам'ятовуються під час холоду та негоди, і забуваються в сонячні та теплі дні", — розповідає Кріс Мейєр (Chris Maher) з Інституту глобального здоров'я в Сіднеї (Австралія).

Остеоартроз, ревматоїдний артрит та інші хронічні хвороби, що вражають суглоби і м'які тканини, виникають або в результаті проблем з імунною системою, помилково атакуючою сполучні тканини в суглобах, або ж в результаті розвитку запалень і травм, що ведуть до загибелі клітин.

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На сьогоднішній день, за оцінками ВООЗ, приблизно 5% населення Землі страждає подібними проблемами з суглобами, і в деяких країнах, таких як США, понад половина літніх людей страждає на різні форми ревматизму.

Більшість людей, які страждають на остеоартроз, вважає, що дощі, низькі температури та інші прояви поганої погоди посилюють біль або змушують її повернутися після періодів спокою. Мейєр і його колеги вирішили перевірити, чи так це насправді, зібравши групу з майже півтори тисячі добровольців, дві третини з яких страждали від болю в спині, а решта – від болю в коліні.

Протягом трьох місяців вчені стежили за станом здоров'я цих людей, періодично просячи їх оцінити інтенсивність больових відчуттів, які вони відчували в останній час, за десятибальною шкалою. Паралельно команда Мейєра спостерігала за змінами погоди і порівнювала їх з тим, як змінювалася біль у коліні або в спині у їх підопічних.

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Як показали ці спостереження, зміни в силі болю не були ніяк пов'язані з флуктуаціями температури, не з змінами у вологості повітря, високим або низьким тиском або рівнем опадів. Єдиним винятком тут була висока температура – вона ненабагато збільшувала інтенсивність болю в спині.

Відповідно, можна говорити про те, що ніякого зв'язку між погодою і ревматизмом немає, і що тут, як і в багатьох інших подібних випадках, спрацювала сила самонавіювання і вибірковості людської пам'яті. Тому вчені радять людям з остеоартритом фокусувати свою увагу не на погоді, яку вони поміняти не можуть і яка ніяк не впливає на їхній біль, а на інших речах.