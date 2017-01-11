Канадська фармкомпанія Valeant розпродає свої активи
Угода про продаж трьох косметичних брендів вартістю 1,3 млрд доларів було підписано з L'oreal, близько 820 млн доларів заплатить китайський конгломерат Sanpower Group.
Канадська фармкомпанія Valeant уклала дві угоди про продаж активів на загальну суму 2,1 млрд доларів, інформує Bloomberg. Виручені кошти будуть спрямовані на погашення 30-мільярдного боргу компанії.
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Угода про продаж трьох косметичних брендів вартістю 1,3 млрд доларів було підписано з L'oreal. Ще близько 820 млн доларів заплатить китайський конгломерат Sanpower Group за підрозділ Dendreon Pharmaceuticals.
За умовами угоди, L'oreal отримає права на бренди CerAve, AcneFree і Ambi. Річні продажі трьох брендів становлять 168 млн доларів. В даний час L'oreal володіє La Roche-Posay, Vichy і SkinCeuticals.
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Що стосується Sanpower Group, то тепер в її портфель увійде Провенж (Provenge) – імунотерапія раку передміхурової залози. Це єдиний зареєстрований на сьогодні лікарський засіб Dendreon Pharmaceuticals. Valeant викупила Dendreon у 2015 році за 445 млн доларів.