Канадська фармкомпанія Valeant розпродає свої активи

Канадська фармкомпанія Valeant уклала дві угоди про продаж активів на загальну суму 2,1 млрд доларів, інформує Bloomberg. Виручені кошти будуть спрямовані на погашення 30-мільярдного боргу компанії.

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Угода про продаж трьох косметичних брендів вартістю 1,3 млрд доларів було підписано з L'oreal. Ще близько 820 млн доларів заплатить китайський конгломерат Sanpower Group за підрозділ Dendreon Pharmaceuticals.

За умовами угоди, L'oreal отримає права на бренди CerAve, AcneFree і Ambi. Річні продажі трьох брендів становлять 168 млн доларів. В даний час L'oreal володіє La Roche-Posay, Vichy і SkinCeuticals.

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Що стосується Sanpower Group, то тепер в її портфель увійде Провенж (Provenge) – імунотерапія раку передміхурової залози. Це єдиний зареєстрований на сьогодні лікарський засіб Dendreon Pharmaceuticals. Valeant викупила Dendreon у 2015 році за 445 млн доларів.