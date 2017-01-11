У Європі через аномальний холод загинуло понад 60 людей
10:21, 11 січня 2017Зарубіжні новини
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Серед загиблих - переважно бездомні.
Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення / УНІАН
Холодна погода забрала в Європі загалом вже 61 життя.
Про це інформує DW.
Серед загиблих - переважно бездомні.
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Відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм. Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії - там загинули в основному люди похилого віку. В Польщі загинуло шестеро людей. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.
Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.
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