У Європі через аномальний холод загинуло понад 60 людей

Холодна погода забрала в Європі загалом вже 61 життя.

Про це інформує DW.

Серед загиблих - переважно бездомні.

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Відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм. Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії - там загинули в основному люди похилого віку. В Польщі загинуло шестеро людей. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.

Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.