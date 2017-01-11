Італійські медики врятували ногу українці, пересадивши їй донорську кістку

Італійські медики завдяки рідкісній та ризикованій операції врятували ногу українській пацієнтці, пересадивши їй донорську кістку, пише ТСН.

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Рік тому Тетяна приїхала до Італії, щоб заробити грошей на квартиру для неї із сином, проте мрії молодої жінки зруйнувала нічна аварія. В мотоцикл, на якому вона їхала, врізалась легкова машина. До відділення швидкої допомоги в Неаполі українку привезли непритомною, лікарі, побачивши її із десятком переломів та численною втратою крові, в один голос заявили, що жінку врятує лише диво.

"Тут лікарі спочатку не давали шансів узагалі ніяких, одна лікарня відмовилась від мене", - згадує вона.

Першим рішенням медиків було ампутувати ногу, адже Тетяна зазнала надто багато ушкоджень. Але хірург Антоніо Д'Амато вирішив ризикнути і пересадити кістку з неживої людини.

"Головну операцію ми робили майже день. Пересаджували гомілкову кістку, якої бракувало. Її ми взяли з трупа. На щастя, кістка підходила за контуром. Ми закріпили її між коліном та стопою за допомоги вкрученої бляшки. У ті місця, де поєднуються її кістка з пересадженою, ми вживили стовбурові клітини, взяті з таза дівчини, щоби мати більше шансів на приживлення", - розповів заввідділення хірургії Антоніо Д'Амато.

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Над операцією, яка тривала 13 годин, працювали 7 медиків відділення. Найбільше лікарі боялися, що із негативним резусом крові українки пересаджений матеріал просто не приживеться. У лікарні Тетяна проведе ще декілька місяців, а до справжнього першого кроку має минути щонайменше рік.

В Україні в Тетяни залишився 12-річний син. Жінка мріє привезти його до Італії, проте процес отримання дозволу на проживання довготривалий.

"Зараз виходжую для Тетяни гуманітарний дозвіл на проживання та оформлення інвалідності. Згодом вона зможе зробити документи для сина", - зазначила її адвокат Роберта Арія.