Апендикс є важливим компонентом імунної системи людини - вчені

Зазвичай апендикс (придаток сліпої кишки) вважають умовно неважливою частиною тіла. Про неї згадують, тільки коли у людини розвивається апендицит. Але, згідно з новим дослідженням, у апендикса є важлива роль, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Irish Examiner.

Читайте такожГострий апендицит можна вилікувати медикаментозноВчені досліджували еволюцію апендикса у людини, використавши дані про особливості шлунково-кишкового тракту і 533 видів ссавців. Виявилося, у різних видів апендикс незалежно розвивався більш як 30 разів і майже ніколи не зникав, одного разу з'явившись. Також було встановлено, що апендикс пов'язаний з високою концентрацією лімфоїдної тканини в сліпій кишці.

Читайте такожПризначення антибіотиків після апендектомії - необов'язковеЗ усього цього вчені зробили висновок: апендикс важливий для роботи імунної системи як додатковий елемент захисту. В апендиксі можуть зберігатися корисні бактерії. Отже, це значуща частина більш широкого комплексу.