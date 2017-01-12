Сенат США схвалив скасування Obamacare

Сенат США проголосував за початок скасування програми медичного страхування Obamacare, запущеної під час президентства Барака Обами, інформує Reuters.

Читайте такожЦентри контролю і профілактики захворювань в США приховують інформацію про потенційно небезпечні інцидентиЗа постанову про скасування програми виступили 51 сенатор, 48 осіб проголосували проти.

На цьому тижні постанова буде розглянута палатою представників конгресу. Скасування Obamacare є головним пріоритетом республіканців. У партії зазначають, що процес визнання недійсною даної програми займе кілька місяців.

Закон про реформу медичного страхування і введення Obamacare був прийнятий у травні 2010 року. Завдяки програмі близько 20 млн чоловік вперше отримали медичну страховку.