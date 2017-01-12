Сенат США схвалив скасування Obamacare
За постанову про скасування програми виступили 51 сенатор, 48 проголосували проти.
Сенат США проголосував за початок скасування програми медичного страхування Obamacare, запущеної під час президентства Барака Обами, інформує Reuters.
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На цьому тижні постанова буде розглянута палатою представників конгресу. Скасування Obamacare є головним пріоритетом республіканців. У партії зазначають, що процес визнання недійсною даної програми займе кілька місяців.
Закон про реформу медичного страхування і введення Obamacare був прийнятий у травні 2010 року. Завдяки програмі близько 20 млн чоловік вперше отримали медичну страховку.