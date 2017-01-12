У Європі зареєстровано новий інсулін швидкої дії

Європейська комісія видала компанії Novo Nordisk маркетинговий дозвіл на препарат Фіасп (Fiasp), йдеться в офіційному прес-релізі виробника.

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Фіасп – це торгове найменування нового препарату на основі інсуліну аспарт ультракороткого дії, призначеного для використання пацієнтами з діабетом 1 і 2 типу. Порівняно з НовоРапідом (також на базі інсуліну аспарта), у Фіасп входять дві нові допоміжні речовини, що забезпечують швидкий початок дії.

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Рішення про реєстрацію нової формули інсуліну аспарта дійсно на території 28 країн-учасниць ЄС. До теперішнього моменту Фіасп зареєстровано тільки в Канаді (маркетингове дозвіл видано 6 січня 2017 року). Документи подані у контрольні органи США, Швейцарії, Австралії, Канади, Бразилії, ПАР та Аргентини.