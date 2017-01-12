Летючі миші-вампіри в Бразилії перейшли на кров людей - вчені

Південноамериканські летючі миші-вампіри, які пили раніше кров птахів, почали цілеспрямовано нападати на людей і пити їх кров, до чого вони, як вважали раніше зоологи, абсолютно не пристосовані, йдеться в статті, опублікованій в журналі Acta Chiropterologica, повідомляють РІА Новини.

"Ми були дуже здивовані цьому відкриттю. Даний вид рукокрилих не пристосований до харчування кров'ю ссавців. Схоже, що вони пристосовуються до змін у середовищі проживання і експлуатують нові харчові ресурси. Тепер ми опитуємо місцевих жителів і намагаємося дізнатися, як часто їх кусають вампіри і де це зазвичай відбувається", — заявив Енріко Бернар (Enrico Bernard) з Федерального університету Пернамбуко в Ресіфі (Бразилія).

Читайте такожВчені створили штучну кров у вигляді порошкуБернар і його колеги зробили це відкриття, розслідуючи чутки про появу вампірів, які поширюються серед бразильців, що живуть в околицях національного парку Катимбау на північному сході Бразилії. Відправившись у місцеві ліси, вчені почали пошуки слідів кажанів і місць їх ночівлі.

Як розповідає вчений, в даному регіоні Бразилії живе один великий вид летючих мишей-вампірів – мохноногі вампіри (Diphylla eucaudata) масою приблизно 33 грами і довжиною приблизно 8 сантиметрів. Ці летючі миші живляться винятково кров'ю птахів, зрідка нападають на худобу і не бояться людей, дозволяючи їм брати себе на руки.

Очікуваним чином Бернару і його колегам вдалося знайти безліч слідів цих тихих вампірів в лісах, в тому числі сім десятків зразків їх екскрементів. У них, за словами біолога, часто зберігаються обривки ДНК тварини, чию кров пив мохноногий вампір, завдяки чому можна зрозуміти, на яких птахів або ссавців він нападав в останні дні і тижні.

Сліди ДНК ученим вдалося знайти відразу в 15 зразках фекалій кажанів, велика частина яких містила в собі уривки генів курей. З іншого боку, в трьох з них вони відкрили сліди людського генетичного матеріалу, що підтвердило чутки – вампіри дійсно почали пити кров людей.

Читайте такожЯпонські вчені відкрили дві нові групи кровіРаніше, як розповідає Бернар, кажани уникали контактів з людьми і ніколи не намагалися нападати на них, проте ситуація погіршилася настільки, що їм доводиться робити це для того, щоб вижити. На думку вчених, популяція диких птахів могла скоротитися в національному парку Катимбау настільки сильно, що вампіри зараз змушені шукати щастя за його межами, нападаючи на людей, домашню птицю та худобу.

Подібне відкриття, як зазначають вчені, говорить не тільки про екологічні, але і про потенційні медичні проблеми. Кажани часто є носіями вкрай небезпечних заразних захворювань, таких як денге або лихоманка Ебола, і перехід на "людську" дієту помітно збільшує шанси поширення ними епідемій. Поки що вчені рекомендують жителям цього регіону Бразилії не спати в гамаках на вулиці і закривати кватирки сіткою.