За стрес та інфаркт відповідає одна і та ж ділянка мозку - дослідження

Згідно з новим дослідженням, стрес викликає підвищену активність в ділянці мозку під назвою мигдалина, яка пов'язана з виникненнями серцево-судинних захворювань, повідомляє Newsru.co.il з посиланням на CNN.

Читайте такожМолоко активізує роботу мозку - відкриттяПро те, що стрес підвищує ризик інфаркту або інсульту, було відомо давно, однак причина цьому зв'язку досі не була точно встановлена.

У дослідженні вчених з Гарварду взяли участь близько 300 осіб. Перевірка показала, що ті, у кого в мигдалині спостерігається більш висока активність, більш схильні до того, щоб страждати серцево-судинними захворюваннями. Цей зв'язок зберігався і після того, як фахівці врахували такі чинники ризику, як куріння, діабет або підвищений тиск.