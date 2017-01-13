Татуювання токсичне для організму людини - дослідження

Співробітники Копенгагенського університету і Університету Бредфорда вважають, що татуювання шкідливі. Побоювання викликають фарби, використовувані для нанесення татуювань. Ці фарби канцерогенні і здатні провокувати не тільки рак, але й інші захворювання, повідомляє Мeddaily.ru. У фарбах містяться ртуть (червоні відтінки) і кобальт (синій, зелений). Аналіз 21 популярного виду фарб виявив токсичні речовини у 13 з них.

Читайте такожФахівці винайшли лазер нового покоління, який прибирає татуювання без шрамівДо речі, на тлі поширеності татуювань медики констатують зростання кількості пацієнтів зі шкірними інфекціями. До речі, раніше питання до фарб для татуювань виникали і у Європейського хімічного агентства. У будь-якому разі, всі експерти говорять про особливу шкоду червоних фарб. Фахівці підкреслюють: використання фарб не піддається достатнього контролю з боку офіційних структур (ліцензуванню використовувані для татуювань фарби не підлягають). Окреме питання - правила і зобов'язання майстрів тату.

Читайте такожРтуть в морепродуктах провокує розвиток автоімунних захворюваньТак, на сьогодні офіційно в світі татуювальники не зобов'язані носити рукавички, незважаючи на частий контакт з кров'ю клієнта. Дивно, але немає офіційної заборони на використання однієї голки на декількох клієнтів. А це прямий ризик передачі ВІЛ та інших інфекцій. Позитивно до проведеного дослідження поставилися не тільки лікарі, але і самі майстри татуювання. Вони виступають за посилення контролю в цій сфері.