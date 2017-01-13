Жінки Філіппін отримають безкоштовний доступ до контрацептивів

Забезпечення вільного доступу до протизаплідних засобів спрямовано на зниження бідності в країні з 21,6% до 13% до 2022 року, повідомляє BBC.

Читайте такожРозвиток дитячого аутизму може бути пов'язано з нестачею вітаміну D у матері - вченіОчікується, що ініціатива президента стикнеться з протистоянням католицької церкви. Попередник Дутерте протягом декількох років боровся за розширенням використання контрацептивів населенням, однак його старання були зведені до нуля противниками абортів, що досягли 2015 року введення тимчасової заборони на використання гормономісні імплантати.

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В даний час на Філіппінах проживає близько 103 млн осіб. За даними ООН, Філіппіни є єдиною країною в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, де показник підліткової вагітності виріс за останні два десятиліття.