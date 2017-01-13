Людина може отримати психотравму й тоді, коли вона не є учасником неприємних подій - вчені



Як було встановлено, якщо людина просто чує про певну подію типу катастрофи від іншого, у мозку змінюється схема обробки інформації та підвищується ризик посттравматичного стресового розладу, пише DNA India.

Вчені спеціально поспостерігали за тим, як страх інших, змінює схему роботи мозку. При посттравматичному стресовому розладі негативні емоції залишають в буквальному сенсі відбиток у мозку. Це робить людину схильною до тривожності, неадекватної реакції на зовнішні стимули. Все це підвищує ризик розвитку психічних відхилень.

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Дослідники зазначають, що 7-8 осіб з кожних 100 опитаних в якийсь момент життя страждали від розладу. Отже, що не обов'язково бути безпосередньою жертвою. Розлад стосується близьких і навіть просто випадкових людей, які дізналися про подію.

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Це наштовхнуло вчених на ідею дослідити зону мозку, що відповідає за співпереживання і розуміння психічного стану інших (префронтальна кора). На прикладі мишей експерти оцінили передачу інформації через центри, що регулюють силу сигналів, що надходять до префронтальної кори від інших ділянок мозку. Виявилося, спостереження за переляканими особинами, їх запах, видавані звуки і рухи, змінювало розподіл інформації в мозку піддослідних мишей.