Міністра охорони здоров'я і спорту Австралії відправили у відставку через поїздки за рахунок держави

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, Лі зробила кілька службових поїздок, під час яких, як з'ясувалося, вона займалася не державними справами, а пошуками нерухомості на курорті Голд-Кост у штаті Квінсленд.

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В результаті скандалу, що розгорівся, вона пішла у відставку. Прем'єр-міністр Малколм Тернбулл заявив, що прийняв відставку Лі.

"Австралійці вправі розраховувати на те, що політики дбайливо витрачають гроші платників податків і в будь-який час гарантують, що їхні робочі витрати ефективні, а державні ресурси використовуються етично", - сказав очільник уряду.

Подібні скандали не раз траплялися в Австралії в останні роки. Тому прем'єр Австралії вирішив створити незалежний орган, який має спостерігати за витратами парламентаріїв.

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Сама Лі говорила, що не планувала заздалегідь придбання нерухомості на курорті, коли збиралася в поїздку в травні 2015 року. У підсумку вона вирішила здійснити операцію в інвестиційних цілях на суму 795 тис. австралійських доларів (585 тис. доларів США).

У заяві про відставку Лі підкреслила, що намагалася прискіпливо дотримуватися правил і етичних норм. Проте вона вирішила піти, оскільки скандал вдарив по уряду і викликав роздратування у суспільстві.