Вчені довели, що заняття музикою корисні для здоров'я літніх людей

Нове дослідження вчених з Монреальського університету виявило відмінність у часі реакції на сенсорні стимули у музикантів і не музикантів, повідомляє ScienceDirect.

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Вчені порівняли час реакції 16 музикантів і 19 немузикантів на звукові, тактильні і звукотактильні стимули. Кожен вид стимулів пред'являли випробуваному 180 разів. У відповідь на стимул необхідно було натиснути на клавішу миші.

У музикантів зареєстрували значно менший час реакції на всі види сенсорного впливу порівняно з музикантами. Отримані результати вперше показали, що довгострокове музичне навчання зменшує час рухової реакції.

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Автори дослідження, Симон Ландрі і Франсуа Шампу, вважають, що виявлена тенденція має значення для запобігання деяких ефектів старіння. Відомо, що у людей з віком реакція на навколишні стимули стає повільніше. Але якщо людина грає на музичному інструменті - це може допомогти їй зберегти швидку реакцію і лишатися уважною.