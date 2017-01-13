20-хвилинна фіззарядка захищає серце, кістки і м'язи від захворювань - дослідження

Лише 20 хвилин зарядки в день діють на організм людини подібно до потужного антиоксиданту, що захищає серце, кістки і м'язи від пошкоджень і помітно знижує шанси на розвиток цілого ряду хвороб, заявляють медики в статті, опублікованій в журналі Brain, Behavior and Immunity, повідомляють РІА Новини.

Читайте такожФізичні вправи вбережуть офісних працівників від хвороб серця"Щоразу, коли ми займаємося зарядкою, наше тіло отримує безліч плюсів, в тому числі і на рівні імунної системи. Ми давно знали про те, що вправи діють на організм як протизапальний засіб, однак те, як і чому це відбувається, зрозуміло не було", — каже Сузі Хун (Suzi Hong) з університету Каліфорнії в Сан-Дієго (США).

Низький рівень фізичної активності вважається однією з причин почастішання серцевих нападів, інфарктів, інсультів, проблем з кістками в літньому віці і цілого ряду інших проблем і хвороб, пов'язаних з накопиченням в організмі холестерину та інших шкідливих речовин або розвитком хронічних запалень. Як показують спостереження вчених, навіть незначне підвищення рівня фізичних навантажень фактично в рази знижує шанси розвитку інфаркту та інших проблем з серцем і судинами.

Хун і її колеги вирішили з'ясувати, що відбувається всередині організму в той момент, коли людина робить зарядку, і як швидко вона викликає позитивні зміни в роботі мускулатури, серцево-судинної системи, мозку та інших органів. Для цього вчені зібрали групу з 47 добровольців, яких попросили зробити коротку пробіжку, здавши кров до і після неї.

Читайте такожУчені довели, що норми фізичних навантажень ВООЗ занижені в 5-7 разівПорівнявши білковий і гормональний фон, вчені склали список сигнальних речовин і білків, концентрація яких змінилася після бігу. Приміром, на 5% знизилася концентрація білка TNF-альфа, який керує реакцією організму на атаки мікробів і ракові пухлини.

Його потрапляння в тканини змушує імунні клітини виділяти так звані інтерлейкіни, сигнальні речовини, що відповідають за розвиток запальної реакції. Відповідно, зниження концентрації TNF-альфа призводить до зниження інтенсивності запалень і діє на організм так само, як протизапальні препарати і антиоксиданти.

"Наше дослідження показує, щовправи зовсім не повинні бути виснажливими, щоб отримати цей протизапальний ефект. Всього двадцяти хвилин зарядки, у тому числі і прогулянок, повинно вистачити для максимального результату. Уявлення про те, що потрібно займатися спортом до знемоги, відлякує багатьох людей, які страждають від хронічних запалень і пов'язаних з ними болями, і такі прості вправи якраз підуть їм на користь", — підсумовує Хун.