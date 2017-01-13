Учені запропонували безболісний спосіб виміру цукру в крові за допомогою спеціальних шкарпеток

Каліфорнійський університет розробив новий спосіб безболісного моніторингурівня цукру в крові. Як передає Мeddaily.ru з посиланням на "Дни24", ідея в аналізі не крові, а поту людини. І з цим чудово впоруються особливі шкарпетки ізвбудованими сенсорами.

Читайте такожУчені США розробляють контактні лінзи, які відстежують рівень цукру в кровіВони не тільки проводять досить точний аналіз, але і передають зібрану інформацію на телефон користувача. У спеціальному додатку відображаються дані про рівень цукру і молочної кислоти. Особливість шкарпеток – застосування унікальних, гнучких сенсорів.

Читайте такожДіабет лікуватимуть гормоном тривалої дії з отрути качконоса - відкриттяСхожі методики вчені використовують уже давно. Однак конструктивні обмеження не давали можливість вбудовувати сенсори в предмети одягу. Між тим, це логічне і зручне рішення, адже воно дає змогу проводити моніторинг практично 24 години на добу. За словами розробників шкарпеток, звичайні глюкометри незабаром зникнуть зовсім.