У США зафіксовано небезпечну бактерію, стійку до всіх відомих антибіотиків

Про це йдеться в поширеному прес-релізі федерального Центру з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC), передає ТАСС.

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Зазначається, що в серпні 2016 року мешканка штату Невада повернулася на батьківщину після довгого перебування в Індії. Там американка ушкодила праву ногу, її рана запалилася. У вересні вона несподівано померла від септичного шоку.

Лікарі виявили в зразках тканини померлої бактерію Klebsiella pneumoniae (клебсиелла пневмонії або паличка Фрідлендера). Ця бактерія давно відома вченим, проте її новий штам, який убив жінку, виявився стійкий до всіх доступних антимікробних препаратів.

Особливу тривогу викликає у вчених те, що супербактерія здатна передавати свою стійкість іншим бактеріям.

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Причиною появи стійких до антибіотиків мікроорганізмів дослідники називають надмірне й неправильне використання антимікробних препаратів, особливо у тваринництві, що призводить до вироблення в бактерій опірності та підвищує їх живучість.