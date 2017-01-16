Тенофір алафенамід використовуватимуть для терапії гепатиту В

Лікарський засіб компанії Gilead вийде на ринок під торговим найменуванням Вемліді (Vemlidy), пише PharmaTimes.

Читайте такожFDA попередила про небезпечний побічний ефект нових препаратів проти гепатиту СКонтрольні відомства дозволили застосування нового ЛЗ серед пацієнтів старше 12 років з масою тіла мінімум 35 кг. Тенофовір алафенамід вже отримав маркетинговий дозвіл в США (листопад 2016 року) і в Японії (грудень 2016 року). Раніше тенофовір алафенамід був зареєстрований в складі комбінованого лікарського засобу проти ВІЛ-інфекції.

Ефективність і безпека цих ліків у терапії вірусного гепатиту В була показана в клінічних дослідженнях серед пацієнтів, які проходили і не проходили раніше лікування. В обох КД були успішно досягнуті первинні кінцеві точки дослідження, що полягали у зниженні рівня ДНК вірусу гепатиту В до <29 МО/мл

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Тенофовір алафенамід є проліками тенофовіра. Механізм дії тенофовіра алафенаміду подібний до тенофовіру, однак порівнянна противірусна активність тенофовіра алафенаміда спостерігається при введенні в 10 разів менших доз. Також було показано, що тенофовір алафенаміб має менший негативний вплив на мінеральну щільність кісткової тканини, ніж тенофовір.