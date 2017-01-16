Гострий перець чилі продовжує життя - дослідження

Медичний коледж Ларнер закликає всіх їсти гостру їжу. Справа в тому, що споживання гострого перцю чилі виявилося пов'язаним зі зниженням смертності на 13% (переважно це стосується смертей від хвороби серця або інсульту), пише Meddaily.ru з посиланням на EurekAlert. В принципі, про користь гострого перцю фахівці говорять давно. В рамках останнього дослідження експерти використовували дані 16000 осіб за 23 роки.

Читайте такожПерець чилі зупиняє ріст пухлин і утворення метастазів - дослідженняЦікавило споживання перцю чилі, спосіб життя і смертність серед цих людей. І було виявлено зв'язок любові до перцю і зниженого ризику смерті. Між тим, фахівці не можуть точно сказати, як саме перець справляв позитивний ефект. Можливо, вся справа в TRP-каналах, які є основними рецепторами до гострих сполук на зразок капсаїцину (основний компонент чилі).

Читайте такожДієтологи США пропонують боротися з епідемією ожиріння за допомогою перцю чиліВ свою чергу, капсаїцин відіграє важливу роль у клітинних і молекулярних механізмах, які дають змогу запобігти розвитку ожиріння і змінюють коронарне кровопостачання. Також капсаїцин має антимікробні властивості і здатний впливати на стан людини, змінюючи мікрофлору кишечника.