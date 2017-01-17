Низький артеріальний тиск є чинником розвитку старечої недоумкуватості - дослідження

Американські вчені виявили, що високий артеріальний тиск у похилому віці пов'язаний із низьким ризиком розвитку старечої недоумкуватості. Результати дослідження опубліковані в Аlzheimer's & Dementia, пише EurekAlert!.

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Медики виявили зв'язок між високим артеріальним тиском, особливо якщо воно розвинулося в 80 років і старше, і зниженням ризику появи недоумства після 90 років. Таких висновків учені дійшли, спостерігаючи за 559 людьми, старше 90 років. За час обстеження у приблизно 40 відсотків його учасників (224 особи) було діагностовано слабоумство.

Між тим, кількість людей з таким діагнозом була менше серед тих, у кого в 80-89 років почали спостерігатися випадки високого артеріального тиску. Порівняно з літніми людьми, в яких не реєструвалася така особливість, у цих людей у середньому на 42 відсотки рідше розвивалося слабоумство. Серед учасників обстеження, у яких випадки високого тиску почали з'являтися після 90 років, ризик розвитку слабоумства був ще нижчий — в середньому на 63 відсотки.

«Нові дані свідчать, що деякі фактори ризику розвитку деменції можуть змінюватися протягом життя, — сказала співавтор публікації Марія Каррільо. — Ми вже бачили аналогічні результати в минулих дослідженнях, порівнюючи масу тіла і ризик розвитку слабоумства у літніх людей».

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Згідно з даними, отриманими в 2008 і 2009 роки, зайва маса тіла в похилому віці також пов'язана з низьким ризиком розвитку слабоумства.

Експерти наголошують, що високий артеріальний тиск, зазвичай, спостерігається у людей з надмірною масою тіла, здатний у похилому віці підтримувати інтенсивний кровотік у головному мозку на належному рівні.