Учені на порозі створення нової вакцини від туберкульозу

За словами вчених, для доставки антигенівтуберкульозних мікобактерій (Mycobacterium tuberculosis або Mycobacterium bovis) використовуються біогранули. Це природні поліефіри, які створює нетуберкульозна бактерія (кишкова паличка), розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожФахівці наблизилися до перемоги над туберкульозом, стійким до антибіотиківМікобактеріальні антигени можуть викликати клітинно-опосередковані імунні реакції у лабораторних мишей. Однак у мікобактерій немає ферментів, необхідних для виробництва біогранул. Фахівці розробили новий метод, щоб фермент почав вироблятися у нетуберкульозної бактерії Mycobacterium smegmatis.

Читайте такожДослідники розробили простий і швидкий тест для діагностики туберкульозуОтримані в результаті цього біогранули вводили мишам і стежили за імунною відповіддю. Вчені прийшли до висновку, що нова вакцина здатна запобігти туберкульозу. Вакцина від туберкульозу була створена в 1921 році. Вона небезпечна для людей з ослабленою імунною системою.