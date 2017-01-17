Аналіз сльози розповість про вміст вітамінів в організмі - дослідження

Брак певних поживних речовин може серйозно підкосити здоров'я і дорослого, і дитини. Зазвичай для перевірки на наявність різних дефіцитівзабирається кров. Але Мічиганський технологічний університет вважає, що для подібного аналізу достатньо взяти сльози. Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на Lab Manager, цей підхід дасть змогу безболісно досліджувати дітей.

Читайте такожВітамін С руйнує ракові клітини - дослідження Як показали дослідження, вітаміни, які виявляють в сльозах, безпосередньо співвідносяться з рівнем вітамінів в крові. Зараз фахівці працюють над портативним пристроєм, здатним аналізувати сльози на предмет оцінки поживності раціону і загального рівня поживних речовин в організмі.

Читайте такожДефіцит вітаміну Е може зумовити неврологічні відхиленняДля аналізу вчені взяли кілька мікролітрів сліз. Вони фокусувалися на оцінці рівня вітамінів А, В, Е, використавши рідинну хроматографію і мас-спектрометрію. Сльози забирали у 15 чотиримісячних дітей та їх батьків. В цілому водорозчинні вітаміни виявилися в більшій концентрації у дітей, а жиророзчинні - в більшій концентрації у батьків. Даний зв'язок між батьками і дітьми точно працював стосовно рівня вітамінів Е і В. Виняток – діти, яких годували дитячими сумішами.