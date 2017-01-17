Фізичні навантаження знижують рівень запалення в організмі - вчені

Причому позитивний ефект виявляється вже через 20 хвилин. Відкриття дослідників з Каліфорнійського університету може допомогти людям з такимихронічними захворюваннями, як артрит, фіброміалгія і ожиріння. У дослідженні брали участь 47 добровольців, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Читайте такожФізичні вправи уповільнюють старіння мозкуУчасники ходили по біговій доріжці. Інтенсивність підбиралася за рівнем їх фізичної підготовки. До початку занять і через 20 хвилин вчені зібрали зразки крові добровольців. Фахівці виявили, що через 20 хвилин занять кількість стимульованих імунних клітин, що виробляють фактор некрозу пухлини (білок, пов'язаний із запаленням), зменшилася на 5%.

Читайте також20-хвилинна фіззарядка захищає серце, кістки і м'язи від захворювань - дослідженняТак, фізичні навантаження викликали протизапальну клітинну відповідь. Вчені сподіваються, що їх висновки допоможуть у розробці нових методів лікування хронічних запальних захворювань. Дослідники нагадують: регулярна фізична активність корисна для серця, кісток і м'язів. Вона допомагає підтримувати вагу і захищає від ряду захворювань.