Первістки схильні до гіпертонії і ожиріння - дослідження

Співробітники Техаського університету проаналізували дані близько 400 000 норвежців майже за чверть століття. Вони виявили: первістки стикалися з деякими проблемами зі здоров'ям частіше, ніж люди, які не були старшими дітьми у сім'ї. Можливо, справа встресі, який відчувають первістки через почуття, що вони повинні досягти успіху в навчанні і кар'єрі, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожГрудне вигодовування робить дитину менш вибагливою в їжі - дослідженняДослідники встановили: порівняно з п'ятою дитиною в сім'ї первістки страждали від гіпертонії на 5% частіше, а від ожиріння - на 7% частіше. У других дітей в сім'ї ризик гіпертонії виявився на 3% нижчим, наявності надмірної ваги - на 4% нижчим, а ожиріння - на 2% нижчим, ніж у первістків. Крім того, у первістків були підвищені рівні тригліцеридів у крові порівняно з другою та третьою дитиною в сім'ї.

Читайте такожВчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотикОднак первістки виявилися на 0,32 сантиметра вищими за кожну наступну дитину в родині. Крім того, вони рідше курили щодня порівняно з п'ятою дитиною в родині. Також первістки частіше вважали стан свого фізичного і психічного здоров'я хорошим. І вони на 9% частіше за п'яту дитину в родині були щасливі.