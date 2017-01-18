У напоях, що виготовлено у кавоварках, виявили свинець

З цього попередження розпочався центральний випуск новин на Першому каналі ізраїльського телебачення, попередження поширене онлайн-ЗМІ і радіостанцією "Решет Бет", пишуть Новини Ізраїлю.

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МОЗ Ізраїлю спільно з міністерством економіки повідомили, що існують серйозні побоювання з приводу підвищеного вмісту свинцю в напоях, приготованих за допомогою кавових машин, які використовують у закладах громадського харчування і в офісах великих компаній.

МОЗ повідомив, що для перевірки всіх марок кавових машин, використовуваних в Ізраїлі, буде потрібно кілька тижнів. До її закінчення ізраїльтянам рекомендується скоротити споживання кави, приготованої за допомогою кавових машин. Вагітним жінкам рекомендується взагалі утриматися від вживання кави на робочому місці або в кафе.

Видання пише, що перевірка, розпочата МОЗ, виявила, що близько половини професійних кавових машин не відповідають ізраїльським стандартам.

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Разом з тим, представникиМОЗ заявили, що мова йде не про всі професійні машини для приготування кави, а про окремі марки. Напої, приготовлені за допомогою невеликих, домашніх машин, не представляють небезпеки для здоров'я.

За даними на 17 січня, МОЗ виявив підвищений вміст свинцю в напоях, приготованих за допомогою машин ізраїльського виробництва La Favorita та італійського виробництва Bianchi.