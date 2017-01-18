Обмеження калорійності їжі подовжує життя і знижує ризик розвитку захворювань - дослідження

Фахівці дійшли такого висновку, проаналізувавши результати двох досліджень на мавпах. Стаття опублікована в журналі Nature Communications.

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Показано, що обмеження калорійності їжі подовжує життя і зменшує ризик виникнення вікових захворювань у багатьох тварин (наприклад, у гризунів), однак залишалося невідомим, як воно впливає на швидкість старіння приматів, до яких також належать Homo sapiens. В кінці 1980-х років були запущені два великомасштабні дослідження впливу низькокалорійної дієти на макак-резусів (Macaca mulatta). Ці мавпи є модельним організмом для вивчення процесу старіння людей, оскільки їхній геном на 93 відсотки ідентичний людському. Крім того, ряд анатомічних, фізіологічних та інших біологічних рис макак-резусів аналогічний таким у Homo sapiens.

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Одне з досліджень за участю 76 мавп проводилося у Вісконсінському університеті. У другому 121 тварина вивчався фахівцями одного з підрозділів Національного інституту старіння (NIA). Висновки, до яких прийшли вчені з різних центрів, виявилися суперечливими. Так, результати першого дослідження показали, що обмеження калорійності поліпшило стан організму і продовжило життя тваринам. У NIA не зафіксували статистично значимого впливу дієти на тварин.

Вчені провели додатковий аналіз даних, отриманих в ході обох наукових робіт, щоб з'ясувати причини розходжень в результатах. Виявилося, що дослідження відрізнялися один від одного по ряду показників. Наприклад, в NIA вивчали вплив дієти на молодих тварин, хоча обмеження калорійності вигідно для дорослих і літніх мавп. Також були знайдені розбіжності в складі харчових продуктів. Так, макак-резусів у Вісконсінському університеті годували їжею з високим вмістом цукру, тому тварини, які отримували мало калорій, виявилися худішими, ніж мавпи з контрольної групи.

З урахуванням відмінностей, дослідники дійшли висновку, що помірне обмеження калорій на 30 відсотків подовжує життя приматів (в середньому, на два роки у самців, і на шість — у самок). При цьому знижується ризик виникнення раку і серцево-судинних захворювань.

Хоча дослідження впливу низькокалорійної їжі на людях не планується, вчені вважають, що результати аналізу допоможуть розробити дієти, що продовжують життя людей.