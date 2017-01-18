Діти в перші 5 місяців життя назавжди запам'ятовують рідну мову - учені

Знання рідної мови, які діти отримують в перші п'ять місяців життя, ніколи не втрачається, вважають вчені, повідомляє Російська служба ВВС.

Нещодавно проведене фахівцями з південно-корейського університету дослідження показує, що навіть якщо людина переїжджає з країни в країну в ранньому віці і забуває свою рідну мову, вона зберігає глибоко приховане володіння цією мовою.

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З цього вчені зробили висновок, щобатьки повинні говорити з дітьми якомога більше з перших днів їх життя.

Керівник дослідження Джиун Чої говорить, що головний висновок дослідження у тому, що найважливіші мовні навички дитина отримує у перші місяці життя. Ці навички можуть бути відновлені без додаткових зусиль через багато років, виявлені в процесі подальшого вивчання мови. Тобто вивчити, здавалося б, нову мову такій людині буде набагато легше.

Читайте такожПервістки схильні до гіпертонії і ожиріння - дослідженняВчені провели мовні тести серед двох груп голландців: тих, хто був народжений і виріс в країні, і тих, кого всиновили у дитинстві. З'ясувалося, що, незважаючи на те, що усиновлювали дітей у віці до шести місяців, вони коректно вимовляють звуки чужою мовою, на відміну від їхніх ровесників - уроджених голландців, у вимові яких відчувається вплив голландської мови. Цікаво, що вчені навіть не помітили тонких відмінностей між вимовою тих, кого всиновили в перші місяці життя і тих, кого всиновили вже у віці півтора року і старших, коли діти вже навчаються говорити.

З точки зору дослідників, це говорить про те, що знання мови носить абстрактний характер, а не залежить від практики.

Джиун Чої вважає, що на підставі цих даних можна дати батькам практичну пораду: "Будь ласка, пам'ятайте, що вивчення мови починається в самі перші місяці життя дитини, і тоді ж закладаються корисні мовні навички. Намагайтеся говорити зі своїми малюками якомога більше, тому що вони поглинають і засвоюють те, що ви говорите".

Процес набуття мови починається дуже рано, ще в той час, коли дитина перебуває в утробі матері. До моменту народження діти вже знають голос матері.

Те, що основи мовлення та розуміння рідної мови закладаються в ранньому дитинстві, відомо досить давно. Але те, що оволодіння рідною мовою - це абстрактний процес, вчені не знали.