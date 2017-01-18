Учені вивчатимуть смайли в соцмережах для розкриття особистості користувачів

Британські соціологи пропонують серйозно вивчати смайлики, емодзі, меми та іншізасоби "невербальної комунікації" в глобальній мережі, щоб навчитися визначати риси характеру авторів повідомлень, йдеться в статті, опублікованій в журналі Trends in Cognitive Sciences, повідомляють РІА Новини.

"Ми використовуємо емодзі в основному як віртуальні аналоги різних жестів для підкреслення емоцій. Характерні особливості того, як ми жестикулюємо в реальному світі, часто пов'язані з особливостями нашого характеру. Смайли, як ми вважаємо, працюють схожим чином, про що свідчать відмінності в тому, як і чому ми їх використовуємо", — заявила Лінда Кай (Linda Kaye) з університету Едж-Гілл у Ормскірку (Великобританія).

Читайте такожСоцмережі допоможуть виявити психічні розлади - дослідженняПерші смайли, як сьогодні вважають історики, з'явилися більш як 30 років тому фактично разом з появою перших складних комп'ютерних мереж у Сполучених Штатах. Сьогодні смайлами, емодзі та інтернет-мемами усвідомлено користується приблизно 90% користувачів мережі, деякі вживають їх, не розуміючи, про що йдеться.

Бурхливий розвиток соціальних мереж в останні роки наштовхнув учених на думку вивчити, яку роль у віртуальному спілкуванні відіграють смайли і інші засоби "невербальної комунікації".

Додатковим плюсом є те, що в інтернеті, на відміну від реального життя, всі розмови і діалоги записуються. Завдяки цьому соціологи і психологи, за сприяння власників соцмереж і пошукових систем, можуть отримати доступ до практично невичерпногомасиву даних про поведінку людей, які не думають про те, що за ними хтось спостерігає.

Читайте також"Роздвоєння" особистості вчені назвали головною небезпекою соціальних мережСпостереження за активністю мозкупід час використання смайлів в мережі і жестів у реальному світі показали, що в голові людини активні одні і ті ж ділянки при вживанні цих символів і жестикуляції руками чи обличчям. Інші дослідження виявили, що люди використовують смайли, щоб знизити багатозначність своїх повідомлень в мережі і допомогти співрозмовнику правильно зрозуміти їх зміст. Крім того, багато людей часто починають судити про оточуючих за їх смайлами і часто помиляються, як і у випадку з жестами і мімікою обличчя.

"Багато рис особистості, приміром уміння погоджуватися з оточуючими, дуже добре відображаються в манері використання смайлів і емодзі. З іншого боку, люди часто судять про інших по тому, як вони використовують емодзі, і ці судження не завжди бувають істинними. Нам потрібно розуміти, як ці висновки можуть відрізнятися в різних контекстах і для різних людей, наприклад в сім'ї або на роботі", — продовжує Кай.

Інтенсивність і популярність онлайн-комунікацій буде тільки зростати, тому Кай та її однодумниці пропонують почати серйозно досліджувати "смайл-культуру", щоб розуміти, як люди висловлюють свої емоції. Цю інформацію можна використовувати для ідентифікації особистості, пошуку психічних проблем і інших цілей. Фактично, як підсумовують вчені, необхідно створити нову наукову дисципліну – кіберпсихологію.