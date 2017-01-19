Вчені назвали ефективний спосіб запам'ятовування

Американські психологи назвали ефективний спосіб запам'ятовування інформації, повідомляється на сайті Бейлорського університету (США).

На думку фахівців, після отримання будь-яких відомостей для кращого запам'ятовування необхідно переказати їх комусь. Це призводить до того, що нова інформація і подробиці успішно відтворюються навіть через тиждень після того, як людина дізналася про них.

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Своїх висновків учені дійшли, провівши дослідження за участю студентів. Учням протягом півгодини демонструвалися 24-секундні ролики із 40 фільмів. До завдання учасників експерименту входило запам'ятати загальний сюжет, поданий на відео, а також різні деталі, зокрема звуки, кольори й рухи персонажів.

Найкраще із завданням впоралися студенти, які після перегляду відео переказували побачене один одному.

В даний час вчені приступили до дослідження активності мозку, що супроводжує пов'язані зі спогадом процеси.