Доведено ефективність протиглікемічного препарату, що приймається раз на тиждень

У зниженні рівня глюкози у пацієнтів з діабетом 2 типу експериментальний препарат омаригліптин (omarigliptin), призначений для застосування один раз на тиждень, виявився так само ефективним, як і ситагліптин (вводиться один раз на добу), повідомляється в журналі Diabetes, Obesity and Metabolism.

Читайте такожУ Європі зареєстровано новий інсулін швидкої діїДля участі у порівняльному дослідженні відбиралися пацієнти з діабетом 2 типу, які не відповіли на терапію метформіном. В залежності від групи учасники отримували 25 мг омаригліптина один раз в тиждень (322 людини) або 100 мг ситагліптина один раз в день (320 осіб). Ефективність терапії оцінювалась за зниження рівня HbA1c через 24 тижні терапії.

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Згідно зібраним даним в обох групах рівень HbA1c знизився на 0,43 – 0,47% . Автори роботи констатували, що обидва препарати володіють схожою ефективністю у контролі рівня глюкози. І омаригліптин, і ситагліптин добре переносилися пацієнтами.

Омаригліптин є пероральним інгібітором дипептидилпептидази-4 пролонгованої дії. Лікарський засіб розробляється компанією MSD, в даний час омаригліптин схвалено тільки на території Японії (з 28 вересня 2015 року).