FDA склала рекомендації щодо розкриття додаткових даних фармкомпаніями

FDA склала рекомендації по розкриттю додаткових даних фармкомпаніями / guardianlv.com

Документи будуть доступні для громадського обговорення протягом трьох місяців, після чого FDA опублікує підсумковий варіант рекомендацій, повідомляється на сайті відомства.

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Зазвичай FDA визначає, яка інформація повинна міститися на етикетках і в інструкціях по застосуванню медикаментів і медичних виробів. Тим не менш часто фармкомпанії хочуть донести до споживача додаткову інформацію, яка не була включена в інструкцію із застосування, але має важливе значення для правильного використання продукту.

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Одна з нових рекомендацій FDA стосується розкриття компаніями медичної економічної інформації, а також надання інвесторам даних про експериментальні препарати та медвироби. У другому документі американський регулятор сформулював своє бачення публікації додаткових даних про вже зареєстрованих продуктах.