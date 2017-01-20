Eli Lilly купує розробника препарату для лікування мігрені

Американська фармкомпанія Eli Lilly заплатить близько 960 млн доларів за CoLucid Pharmaceuticals – розробника перспективного методу лікування мігрені. Про це повідомляє Reuters.

У рамках досягнутої угоди, Eli Lilly виплатить власникам цінних паперів CoLucid по 46,5 доларів за акцію, що на 33% більше біржової вартості.

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У 2005 році Eli Lilly ліцензувала права на ласмідітан (lasmiditan), створено CoLucid як засіб проти мігрені. В даний час препарат перебуває на останньому етапі клінічних досліджень.

Очікується, що результати останніх КД ласмідітана будуть представлені у другій половині 2017 року. Наявні на сьогоднішній день дані свідчать про безпеку препарату. У разі реєстрації ЛЗ, його продажі перевищать 700 млн доларів на рік.