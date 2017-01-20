Комбінований протидіабетичний препарат компанії Sanofi зареєстровано в ЄС

Лікарський засіб з'явиться на ринках 28 країн під торговим найменуванням Suliqua, пише The Pharma Letter.

До складу нового протидіабетичного засобу увійшли інсулін гларгін і ліксисенатід (lixisenatide). Sanofi планує випустити у продаж Suliqua вже у другому кварталі 2017 року. У США лікарський засіб було зареєстровано в листопаді 2016 року для лікування дорослих пацієнтів з діабетом 2 типу.

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Ліксисенатід є селективним агоністом рецепторів глюкагоноподобного пептиду-1 (ГПП-1). На сьогоднішній день ліксисенатід дозволений до застосування в 60 країнах, доступний у продажу в понад 40 державах, у тому числі у країнах ЄС, Японії, Бразилії, Мексиці та Індії.