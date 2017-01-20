Комбінований протидіабетичний препарат компанії Sanofi зареєстровано в ЄС
Контрольні органи Євросоюзу видали маркетинговий дозвіл на комбінований препарат для лікування діабету розробки компанії Sanofi.
Лікарський засіб з'явиться на ринках 28 країн під торговим найменуванням Suliqua, пише The Pharma Letter.
До складу нового протидіабетичного засобу увійшли інсулін гларгін і ліксисенатід (lixisenatide). Sanofi планує випустити у продаж Suliqua вже у другому кварталі 2017 року. У США лікарський засіб було зареєстровано в листопаді 2016 року для лікування дорослих пацієнтів з діабетом 2 типу.
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Ліксисенатід є селективним агоністом рецепторів глюкагоноподобного пептиду-1 (ГПП-1). На сьогоднішній день ліксисенатід дозволений до застосування в 60 країнах, доступний у продажу в понад 40 державах, у тому числі у країнах ЄС, Японії, Бразилії, Мексиці та Індії.