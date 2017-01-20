Високі дози вітаміну Е борються з порушеннями обміну речовин - дослідження

Людям з метаболічним синдромом потрібно значно більше вітаміну Е, ніж іншим. Цей вітамін є антиоксидантом і важливий для захисту клітин, пише Мeddaily.ru з посиланням на Xinhua.

Читайте такожРетельне пережовування їжі знижує ризик розвитку метаболічного синдрому - дослідженняМетаболічний синдром може включати в себе декілька захворювань чи характерних відхилень від норми. Зокрема, його характеризують: абдомінальне ожиріння, підвищений вміст ліпідів, високий кров'яний тиск, запалення, схильність до утворення тромбів, резистентність до інсуліну або порушена толерантність до глюкози.

І, за словами вчених, людям з даним синдромом потрібно на 30-50% більше вітаміну Е. Справа в тому, що в осіб з синдромом в принципі знижена біологічна доступність вітаміну Е в організмі. Плюс, в тілах цих людей відзначається підвищений рівень окисного і запального стресу.

Читайте такожАналіз сльози розповість про вміст вітамінів в організмі - дослідженняА вітамін Е якраз захищає клітини, впливає на експресію генів, роботу імунної системи, допомагає відновлюватися після травм. Вітамін Е важливий для зору, нервової системи. Він контролює жири. Експерти застерігають: в крові вітаміну Е може бути достатньо, але в тканинах тіла його не завжди вистачає. Тому найчастіше дефіцит розвивається в прихованій формі. Вітамін Е міститься в мигдалі, зародках пшениці, різному насінні та оліях, а також у шпинаті і капусті.