Пліткування підвищує у жінок рівень гормону сімейного щастя - вчені

Жінкам подобається пліткувати та обмінюватися секретами, оскільки це підвищує в крові рівень гормону сімейного щастя — окситоцину, пишуть РІА Новини з посиланням на журнал Psychoneuroendocrinology.

Читайте також"Гормон любові" діє так само, як алкоголь"Я працюю психіатром і помітила: щоразу, коли мої колеги і я обмінювалися плітками, ми відчували себе більш згуртованими. Я почала замислюватися про те, що нас об'єднує і чи існують якісь біохімічні причини для цього почуття близькості", — розповідає Наташа Брондіно (Natascia Brondino) з університету Павії (Італія), чиї слова цитує видання VICE.

Для перевірки своєї гіпотези Брондіно і її однодумниці зібрали групу з приблизно двох дюжин студенток університету Павії, що входили в так зване сестринство, типове для західних університетів об'єднання студентів однієї статі, і тому добре знайомих одне одному.

Розбивши їх на випадкові групи, вчені запропонували взяти участь у "незначущому" контрольному випробуванні, змусивши чекати деякий час перед початком дослідів. У кожній групі були присутні незнайомі студентки, а також актриса, яка розповідала дівчатам плітки провагітність однієї з "сестер", яка не брала участь в дослідах, або ж просто зав'язувала емоційну розмова про "травму", яка заважала займатися спортом.

Читайте такожЧервоне вино відновлює гормональний баланс - дослідженняПісля того, як час очікування закінчувався і експеримент "починався", вчені збирали проби слини і просили студенток заповнити нічого не значущу анкету. На наступний день вчені проводили нейтральну бесіду з кожною учасницею експерименту, цікавлячись її віком та іншими дрібними речами.

Як розповідає Брондіно, вона підозрювала, що потяг жінок до пліток може бути обумовлений двома гормонами – окситоцином, гормоном сімейного щастя та соціальної близькості, і кортизолом – гормоном стресу. Рівень першого, як припустили психологи, може підвищуватися під час обміну плітками, а другого – знижуватися.

Аналіз проб слини показав, що плітки дійсно підвищують рівень окситоцину, але фактично не впливають на вміст у крові кортизолу – його рівень знижувався під час всіх розмов з "сестрами" або вченими, а не тільки при обміні останніми новинами.

Крім того, на рівень окситоцину не впливало ставлення учасниць дослідів до пліток, в тому числі заздрість, захоплення або огида, а лише сам факт того, що їм розповідають чиїсь секрети і таємниці. Відповідно, був зроблений висновок, що плітки і гуртки любителів чужих секретів виникають саме через дію окситоцину.

Як припускають Брондіно і її колеги, така біохімічна природа обговорення пліток говорить про те, що ця особливість поведінки грала важливу роль в еволюції людини в минулому, і, ймовірно, продовжує це робити сьогодні. На думку вчених, задоволення від спілкування та обміну секретами допомагало нашим предкам встановлювати неформальні правила життя у великих групах, оцінювати репутацію і підтримувати довіру між собою.