Захоплення садівництвом може "подарувати" діабет - дослідження

Синтетичні хімічні сполуки, що містяться в інсектицидах і різних продуктах для саду, приєднуються до рецепторів, які керують біологічним годинником За словами вчених Університету Буффало, дані сполуки негативно впливають на сигнальну активність рецепторів мелатоніну, що підвищує ризик метаболічних розладів, включаючи діабет, пише Мeddaily.ru з посиланням на EurekAlert.

Читайте такожЗелений салат в роздрібній мережі містить нітрати і пестициди - дослідженняЯк відомо, порушення циркадних ритмів (біологічного годинника) підвищують ризик діабету і інших метаболічних розладів, не кажучи вже про режим сну. Експерти дослідили дві токсичні речовини - карбарил і карбофуран. У багатьох розвинених країнах ці інсектициди заборонені, але досі залишаються місця на Землі, де їх застосовують.

Читайте такожКінза очищає воду від важких металівВиявилося, дані інсектициди структурно схожі на мелатонін. Тому вони можуть вибірково приєднуватися до рецепторів мелатоніну (MT2), впливати на гомеостаз глюкози і секрецію інсуліну. Баланс між виділенням інсуліну і глюкозою - дуже тонке питання і має прив'язку до часу доби. Якщо циркадні ритми порушені протягом тривалого часу, ризик діабету підвищується, адже баланс перестає підтримуватися.