У США з'явився рідкісний щурячий вірус, який руйнує нирки людини

В Америці стався спалах досить рідкісного щурячого вірусу, який пов'язаний із швидкою відмовою нирок. Побоювання викликає той факт, що ця хвороба взагалі не повинна була з'явитися на території США, повідомляє Мedikforum.ru.

Читайте такожУ США зафіксовано небезпечну бактерію, стійку до всіх відомих антибіотиків Рідкісний вірус, який викликає геморагічну лихоманку і хворобу нирок, вразив вже 8 жителів Вісконсіна і Іллінойсу. Хоча кількість жертв є досить незначною, а смертельних випадків не зафіксовано, спалах цього так званого сеульського вірусу насторожив експертів, адже ця хвороба взагалі не повинна була з'явитися на території США.

Всі 8 осіб, як було встановлено, вступали в прямий контакт із щурами в спеціальних щурятниках, де цих тварин розводять для продажу. Людина може стати жертвою сеульського вірусуза допомогою подібного контакту, але, на щастя, ця хвороба не поширюється між людьми. Симптомами вірусу є лихоманка, озноб, запаморочення, болі, а також подразнення шкіри. Зазначимо, що далеко не всі люди стикаються з цими симптомами.

Читайте такожЛетючі миші-вампіри в Бразилії перейшли на кров людей - вченіСеульський вірус розноситься по всьому світу дикими норвезькими щурами. Він не може бути переданий іншим домашнім тваринам. Зазвичай пацієнт хворіє після того, як в його організм потрапляють рідини, що містять вірус, зразок крові, слини або сечі. Також можна захворіти після щурячого укусу. Цікаво, що самі щури не хворіють через сеульський вірус, який найчастіше зустрічається в Азії.

У США обидва жителя Вісконсіна вже відновилися після інфекції, а у 5 з 6 резидентів штату Іллінойс взагалі не відзначалося ніяких характерних симптомів. Однак влада обох штатів зараз досліджує джерело вірусу. Продаж щурів тимчасово припинений.