Китай встановив рекорд з народжуваності дітей за останнє тисячоліття

Майже 18 мільйонів немовлят народилися минулого року в Китаї, йдеться в сюжеті ТСН на 1+1. Такого приросту населення Піднебесна не знала від самого початку тисячоліття.

Читайте такожНаселення Землі перевищило 7,4 млрд людей - ООНБебі-бум став результатом скасування політики "одна сім'я - одна дитина". Раніше Китай намагався стримати приріст населення, і за другу народжену дитину на сім'ю чекав штраф та інші санкції.

Згодом населення країни почало стрімко старішати, а працездатних чоловіків і жінок ставало все менше. Тому китайцям дозволили не стримувати себе в бажанні до продовження роду.