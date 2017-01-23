Китай встановив рекорд з народжуваності дітей за останнє тисячоліття
14:12, 23 січня 2017Зарубіжні новини
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У 2016 році в Китаї народилися майже 18 мільйонів немовлят. Такого приросту населення Піднебесна не знала від самого початку тисячоліття.
Ілюстрація / REUTERS
Майже 18 мільйонів немовлят народилися минулого року в Китаї, йдеться в сюжеті ТСН на 1+1. Такого приросту населення Піднебесна не знала від самого початку тисячоліття.
Читайте такожНаселення Землі перевищило 7,4 млрд людей - ООНБебі-бум став результатом скасування політики "одна сім'я - одна дитина". Раніше Китай намагався стримати приріст населення, і за другу народжену дитину на сім'ю чекав штраф та інші санкції.
Згодом населення країни почало стрімко старішати, а працездатних чоловіків і жінок ставало все менше. Тому китайцям дозволили не стримувати себе в бажанні до продовження роду.
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